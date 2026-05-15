Çin Desteğiyle İnşa Edilen Stadyum Cape Verde'de Sporun Gelişimine Katkı Sağlıyor

PRAİA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Cape Verde'nin başkenti Praia'nın kuzey kısımlarında bulunan Cape Verde Ulusal Stadyumu, 11 Mayıs 2026.

Çin desteğiyle inşa edilen 15.000 kişilik spor kompleksi, büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra, gençlerin hem spor becerilerini hem de disiplinlerini geliştirdikleri düzenli bir antrenman alanına dönüştü.

Cape Verde Ulusal Stadyumu Yönetim Kurulu Başkanı Mascarenhas, Çin'in desteğinin yalnızca inşaatla sınırlı olmadığını, aynı zamanda yönetim deneyimi ve teknik destek süreçlerini de kapsayan uzun vadeli bir işbirliği olduğunu vurguladı. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua