Çin'den Yeni Enerji Tüketimini Artıracak Yönerge

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, yeni enerji tüketiminin artırılması ve ilgili düzenlemelerin iyileştirilmesi amacıyla yönerge yayımladı. Söz konusu yönergeyle, yeni bir enerji sisteminin ve gelişmiş güç şebekelerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Komisyondan pazartesi günü yapılan açıklamada 2030 yılına kadar yeni enerji tüketimine yönelik koordineli ve verimli bir düzenleyici çerçeve oluşturularak, yeni enerjinin, şebekeye sorunsuz şekilde entegre edilmesinin, kullanım alanlarının çeşitlendirilmesinin ve verimli şekilde işletilmesinin sağlanması gerektiği belirtildi.

Yönergede 2030 yılına kadar yeni elektrik talebinin ağırlıklı olarak artırılan yeni enerji üretimiyle karşılanması hedefi de yer aldı.

2035 yılına kadar ise yeni enerjiye ilişkin tüketim ve düzenleme sistemlerinde kaydedilecek ilerlemelerle yüksek yeni enerji payına sahip yeni bir güç sisteminin kurulması öngörülüyor.

Yeni enerji kaynaklarının tahsisinde temel bir rol oynayacak olan ulusal birleşik elektrik piyasası, yeni enerjinin ülke çapında optimize edilmiş şekilde konuşlandırılıp, etkin şekilde tüketimini mümkün kılacak.