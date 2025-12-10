Çin Başbakan Yardımcısı, Dtö Genel Direktörü ile Görüştü

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, açık, istikrarlı ve öngörülebilir bir uluslararası ticaret ortamını el üstünde tutmak üzere tüm taraflarla çalışacaklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He salı günü Çin'in başkenti Beijing'de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya geldi.

He, merkezinde DTÖ'nün yer aldığı çok taraflı ticaret sistemini kararlılıkla desteklediklerini ve tek taraflılık ve korumacılığa karşı çıktıklarını belirtti.

He, DTÖ'nün reforme edilmesine aktif olarak katılacaklarını, ticaret ve yatırımın serbestleştirilip kolaylaştırılmasını sürekli olarak teşvik edeceklerini ve açık, istikrarlı ve öngörülebilir bir uluslararası ticaret ortamını sürdürmek üzere tüm taraflarla çalışacaklarını da vurguladı.

Okonjo-Iweala ise çok taraflı ticaret sisteminin, küresel ticarete istikrar ve direnç sağladığını söyledi. Okonjo-Iweala, tüm tarafların DTÖ çerçevesinde diyalog ve işbirliğini güçlendirmesini temenni ettiklerini de sözlerine ekledi.