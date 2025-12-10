Haberler

Çin Başbakan Yardımcısı, Dtö Genel Direktörü ile Görüştü

Çin Başbakan Yardımcısı, Dtö Genel Direktörü ile Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, DTÖ Genel Direktörü ile yaptığı görüşmede uluslararası ticaret ortamının açık ve istikrarlı olması için tüm taraflarla işbirliği yapacaklarını belirtti.

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, açık, istikrarlı ve öngörülebilir bir uluslararası ticaret ortamını el üstünde tutmak üzere tüm taraflarla çalışacaklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He salı günü Çin'in başkenti Beijing'de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya geldi.

He, merkezinde DTÖ'nün yer aldığı çok taraflı ticaret sistemini kararlılıkla desteklediklerini ve tek taraflılık ve korumacılığa karşı çıktıklarını belirtti.

He, DTÖ'nün reforme edilmesine aktif olarak katılacaklarını, ticaret ve yatırımın serbestleştirilip kolaylaştırılmasını sürekli olarak teşvik edeceklerini ve açık, istikrarlı ve öngörülebilir bir uluslararası ticaret ortamını sürdürmek üzere tüm taraflarla çalışacaklarını da vurguladı.

Okonjo-Iweala ise çok taraflı ticaret sisteminin, küresel ticarete istikrar ve direnç sağladığını söyledi. Okonjo-Iweala, tüm tarafların DTÖ çerçevesinde diyalog ve işbirliğini güçlendirmesini temenni ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Kürk ve deri tutkunlarına müjde! LUIGI Deri, Türkiye'de perakende satışa başladı

Köklü üretici markası Türkiye'de perakende satışa başladı
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
title