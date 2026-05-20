Çin: Nadir Toprak Elementlerine Yönelik İhracat Kontrolleri Yasal Çerçevede Uygulanıyor

Çin Ticaret Bakanlığı, nadir toprak elementleri ve kritik madenlerde ihracat kontrollerini yasal çerçevede uyguladığını, sivil kullanım amaçlı lisans başvurularını değerlendirdiğini açıkladı. ABD ile yapılan ekonomik istişarelerin ön sonuçlarına değinen yetkili, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi, nadir toprak elementleri ile kritik öneme sahip diğer madenlere yönelik ihracat kontrollerini yasa ve yönetmelikler çerçevesinde uyguladıklarını ve sivil kullanım amaçlı olan ve kuralları karşılayan lisans başvurularını değerlendirmeye aldıklarını söyledi.

Çinli yetkili, çarşamba günü ABD'nin kritik madenlere ilişkin son açıklamalarını değerlendirirken, kısa süre önce gerçekleştirilen Çin-ABD ekonomik ve ticari istişarelerinin ön sonuçlarına dair de bilgi verdi.

Yetkili, "Çin, iki ülke şirketleri arasındaki karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin teşvik edilmesi ve küresel sanayi ile tedarik zincirlerinin güvenli ve istikrarlı işleyişinin sağlanması için elverişli koşulların ortaklaşa oluşturulması amacıyla ABD ile çalışmaya isteklidir" dedi.

Kaynak: Xinhua
