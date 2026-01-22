Haberler

Çin Anakarasından Japonya'yı Ziyaret Eden Kişi Sayısı Aralık 2025'te Yüzde 45 Azaldı

Güncelleme:
Aralık 2025'te Çin anakarasından Japonya'ya giden ziyaretçi sayısı, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Taiwan konusundaki hatalı açıklamalarının ardından, bir önceki yıla göre yüzde 45,3 oranında düşerek yaklaşık 330.400 kişiye geriledi. Bu durum, ülkedeki birçok sektörde olumsuz etkilere yol açtı.

TOKYO, 22 Ocak (Xinhua) -- Aralık 2025'te Çin anakarasından Japonya'ya giden ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 45,3 düşüşle yaklaşık 330.400 kişiye geriledi.

Japonya Ulusal Turizm Örgütü'nün çarşamba günü yayımladığı veriler söz konusu düşüşün, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 2025 yılı kasım ayında Taiwan konusundaki hatalı açıklamalarının ardından belirgin hale geldiğini gösteriyor. Ekim 2025'te 715.700 olan sayı kasım ayında 562.600'e gerilemişti.

Japon medyası ve uzmanlar, Takaiçi'nin söz konusu açıklamalarının ardından Çin-Japonya ilişkilerinde yaşanan gerginliğin, perakende, konaklama ve yeme-içme sektörleri de dahil olmak üzere ülke ekonomisinin çeşitli sektörleri ve toplum üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını belirtiyor.

Japonya'nın en büyük seyahat acentesi konumundaki Japonya Seyahat Bürosu Vakfı, Japonya'ya Çin anakarasından gelecek ziyaretçilere ilişkin belirsizlik nedeniyle 2026 yılında ülkeye gelecek toplam turist sayısının yüzde 3 düşebileceğini öngörüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel


