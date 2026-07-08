Çin, Şiddetli Fırtınaların Vurduğu Hubei Eyaletine Yaklaşık 7 Milyon Dolar Tahsis Etti

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin, Hubei eyaletini etkisi altına alan şiddetli konvektif hava olaylarının ardından bölgedeki acil yardım ve yeniden inşa çalışmalarını desteklemek amacıyla merkezi bütçeden 50 milyon yuan (yaklaşık 7,34 milyon ABD doları) kaynak tahsis etti.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından tahsis edilen fon, yollar dahil olmak üzere hasar gören altyapı ile okullar ve diğer kamu tesislerinin onarımında kullanılacak. Fon ayrıca afet bölgelerindeki üretim faaliyetleri ve günlük yaşamın en kısa sürede normale dönmesine destek sağlayacak.

Yerel yetkililere göre, pazartesi gecesi Hubei'nin doğu kesimini etkileyen şiddetli konvektif hava olaylarında 11 kişi hayatını kaybetti, 1 kişiden ise haber alınamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hubei'nin Huangshi, Huanggang, Ezhou ve Xianning kentlerinde kuvvetli fırtına ve rüzgarlar etkili olurken, bazı bölgelerde de hortum meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua