Çin: ABD'nin Son Gümrük Vergisi Hamlesine Karşı Meşru Hak ve Çıkarlarımızı Koruyacağız

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, gümrük vergisi savaşlarının kazananı olmayacağını ifade ederek, meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlı olduklarını belirtti. ABD'nin gümrük vergisi kararına tepki gösterdi.

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, gümrük vergileri konusundaki tutumlarının çok net olduğunu belirterek, gümrük vergisi savaşlarının kazananı olmayacağını söyledi.

Mao salı günkü basın toplantısında, meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran ile ticaret yapan tüm ülkelerin, ABD ile aralarındaki tüm ticari faaliyetlerde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini söylemişti.

