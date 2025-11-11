Haberler

Çin'den Dışa Açılım ve İşbirliği Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Komünist Partisi'nin 15. Beş Yıllık Plan'a yönelik önerileri, uluslararası diplomatlar tarafından ülkenin dışa açılımını ve dünya ile işbirliğini artırma kararlılığının bir işareti olarak değerlendirildi.

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin'deki diplomatik temsilciler, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi'nin 15. Beş Yıllık Plan'a ilişkin önerilerinin, ülkenin üst düzey dışa açılımını kararlılıkla genişleteceği ve dünya ile fırsatları paylaşacağına dair olumlu bir sinyal gönderdiğini söyledi.

Çin'deki yabancı diplomatik temsilciler pazartesi günü geçen ay düzenlenen ÇKP 20. Merkez Komitesi'nin dördüncü genel kurul oturumuna ilişkin tematik bilgilendirme toplantısına katıldı. Söz konusu genel kurul oturumunda ÇKP Merkez Komitesi'nin, 2026-2030 döneminde uygulanacak ulusal ekonomik ve sosyal kalkınma planının oluşturulmasına yönelik önerileri kabul edilmişti.

Çin'in geleceğe dönük kalkınma beklentileri konusunda tam güven ve umut sahibi olduklarını belirten temsilciler, ülkelerinin Çin ile etkileşim ve işbirliğini derinleştirme ve dünya barış ve kalkınmasını ortaklaşa teşvik etme isteğini dile getirdi.

ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Dairesi'nin düzenlediği bilgilendirme toplantısına, aralarında 90'dan fazla büyükelçi ve maslahatgüzarın da bulunduğu, 160'ı aşkın ülkenin üst düzey diplomatları katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam

İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi

Adı bahis skandalına karışan Ersin esti gürledi
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Dursun Özbek: 4-5 sene önce bahis oynayanla 1-2 hafta önce oynayan aynı teraziye konulmamalı

Gündeme bomba gibi düşecek uyarıda bulundu: Aynı teraziye koymayın
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.