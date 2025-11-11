Çin'den Dışa Açılım ve İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin'deki diplomatik temsilciler, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi'nin 15. Beş Yıllık Plan'a ilişkin önerilerinin, ülkenin üst düzey dışa açılımını kararlılıkla genişleteceği ve dünya ile fırsatları paylaşacağına dair olumlu bir sinyal gönderdiğini söyledi.

Çin'deki yabancı diplomatik temsilciler pazartesi günü geçen ay düzenlenen ÇKP 20. Merkez Komitesi'nin dördüncü genel kurul oturumuna ilişkin tematik bilgilendirme toplantısına katıldı. Söz konusu genel kurul oturumunda ÇKP Merkez Komitesi'nin, 2026-2030 döneminde uygulanacak ulusal ekonomik ve sosyal kalkınma planının oluşturulmasına yönelik önerileri kabul edilmişti.

Çin'in geleceğe dönük kalkınma beklentileri konusunda tam güven ve umut sahibi olduklarını belirten temsilciler, ülkelerinin Çin ile etkileşim ve işbirliğini derinleştirme ve dünya barış ve kalkınmasını ortaklaşa teşvik etme isteğini dile getirdi.

ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Dairesi'nin düzenlediği bilgilendirme toplantısına, aralarında 90'dan fazla büyükelçi ve maslahatgüzarın da bulunduğu, 160'ı aşkın ülkenin üst düzey diplomatları katıldı.