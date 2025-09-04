Haberler

Çin'den ABD'ye Fiber Optik İthalatına Karşı Yeni Önlemler

Güncelleme:
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den yapılan bazı fiber optik ithalatlarına yönelik yeni tedbirler alındığını duyurdu. Önlemler, yerli bir şirketin talebi üzerine başlatılan soruşturmanın sonucunda alınırken, ABD'li ihracatçıların anti-damping önlemlerini atladığı tespit edildi.

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'den yapılan bazı fiber optik ithalatlarına karşı, önlemleri etkisiz kılmaya yönelik uygulamaların önlenmesi amacıyla perşembe itibarıyla geçerli olmak üzere tedbirler alındığını duyurdu.

Sözcü, perşembe günü yaptığı açıklamada kararın yerli bir şirketin talebi üzerine 4 Mart'ta başlatılan ilk soruşturmanın ardından alındığını söyledi.

Sözcü, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde yürütülen soruşturmada tüm tarafların haklarını tamamen koruyan açık ve şeffaf prosedürler uygulandığını belirtti.

Soruşturmada ABD'li ihracatçıların, Çin pazarına kesme kaydırmalı tek modlu fiber optik ürünleri sevk ederek, Çin'in dağılım kaydırmasız tek modlu fiber optiğe ilişkin anti-damping önlemlerini atlattıklarının tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık, bu nedenle an itibarıyla dağılım kaydırmasız tek modlu fiber optiğe uygulanan anti-damping vergilerinin, kesme kaydırmalı tek modlu fiber optik ürünlerine de uygulanacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
