Çin: AB Komisyonu'nun Çinli Şirketlere Yönelik Yoğun Soruşturmalarına Kesinlikle Karşıyız

Güncelleme:
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, AB'nin Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği kapsamında Çinli şirketlere yönelik soruşturmalarını kınadı ve bu baskıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Avrupa Birliği Komisyonu'nun son zamanlarda Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği kapsamında çok sayıda Çinli şirkete yönelik yürüttüğü yoğun soruşturmalara şiddetle karşı olduklarını söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, CRRC Corporation ve Nuctech şirketlerine yönelik soruşturmaların yanı sıra dijital bir platforma yapılan baskının da bu çerçevede yürütüldüğünü belirtti.

Ayrımcılık içeren ve maksadı belli olan bu tür eylemlerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan He, AB'ye Çinli şirketler de dahil olmak üzere yabancı sermayeli şirketlere yönelik makul olmayan baskılarını derhal durdurma, Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği araçlarını ihtiyatlı bir şekilde kullanma ve eşit, adil ve öngörülebilir bir iş ortamı sağlama çağrısında bulunduklarını belirtti.

Durumu yakından takip ettiklerini kaydeden He, Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri alacaklarını ifade etti.

Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturmaların Çinli işletmelerin Avrupa'daki yatırım ve faaliyetlerini ciddi şekilde etkilediğine işaret eden He, bakanlığın ocak ayında yaptığı açıklamaya göre bu soruşturmaların, ticaret ve yatırım engelleri oluşturduğunun tespit edildiğini hatırlattı.

Bakanlığın açıklamasında AB'nin söz konusu soruşturmalarında dava açmaya yeterli delil bulunmadığı, kolluk gücünün gereğinden fazla kullanıldığı, ispat yükümlülüğünün tersine çevrildiği ve prosedürün şeffaflıktan yoksun olduğu belirtilmişti.

Bu sorunların son zamanlarda çözüme kavuşturulmak yerine daha da yoğunlaştığını vurgulayan He, özellikle aşırı geniş ve belirsiz şekilde tanımlanan "yabancı sübvansiyonlar" kavramının, uluslararası kurallar ve yaygın uygulamalara ilişkin makul kapsamın büyük ölçüde dışına çıktığını söyledi.

He, bunun sadece Çinli şirketlerin Avrupa'daki olağan faaliyetlerini ciddi şekilde etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda Çin-AB ikili ekonomik ve ticari işbirliğine de belirsizlik getirdiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
