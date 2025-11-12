Haberler

Çin'den AB'ye Eşit İş Ortamı Çağrısı

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Avrupa Birliği'ne Çinli şirketler için eşit ve şeffaf bir iş ortamı sağlanması gerektiğini vurgulayarak, Huawei ve ZTE'ye yönelik olası kısıtlamaların piyasa ilkelerini ihlal edeceğini belirtti.

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Avrupa Birliği'ne Çinli şirketler için eşit, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlama ve bu şirketlerin Avrupa'daki yatırımlar konusundaki güvenlerini sarsmaktan kaçınma çağrısında bulundu.

Lin, salı günkü basın toplantısında AB Komisyonu'nun, Huawei Technologies ve ZTE Corporation şirketlerini AB telekomünikasyon ağlarından aşamalı şekilde çıkarmaları için AB üye devletlerine baskı yapmanın yollarını araştırdığı şeklindeki haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lin, Çinli şirketlerin Avrupa'da yasalara uygun şekilde iş yaptığını, Avrupa'da insanlara kaliteli ürün ve hizmetler sunduğunu ve yerel sosyoekonomik kalkınma ve istihdama katkıda bulunduğunu kaydetti.

Lin, herhangi bir yasal dayanak ya da olgusal bir temel olmaksızın idari yöntemlerle şirketlerin piyasaya erişimini kısıtlama ya da yasaklamanın, piyasa ilkelerini ve adil rekabet kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti.

Lin, Çinli telekomünikasyon şirketlerinin güvenli ve kaliteli ekipmanlarını kaldıran az sayıda ülkede bunun sadece yurtiçi teknolojik gelişimi engellemekle kalmayıp, aynı zamanda ağır mali kayıplara da yol açtığını gerçeklerin ortaya koyduğunu söyledi.

Lin, "Ticaretin güvenlikle ilgili veya siyasi bir konuya dönüştürülmesi, teknolojik ilerlemeyi ve ekonomik büyümeyi engelleyecek ve kimseye bir fayda sağlamayacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
