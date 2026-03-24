Çin'de finansal denetim kurumunun yöneticisi hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Çin'de bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin denetimden sorumlu Ulusal Finansal Düzenleme İdaresinin (NFRA) Başkan Yardımcısı Cou Liang hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu ve Ulusal Denetleme Komisyonundan yapılan ortak açıklamada, Cou'nun "parti disiplinini ve kanunları ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu olan iddialar paylaşılmasa da bu tür soruşturmalarda "parti disiplini ve kanunları ihlal" ifadesi, yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

Kariyeri boyunca merkezi ve yerel hükümetlerde farklı kademelerde görev alan 54 yaşındaki Cou, ÇKP'nin yolsuzluk soruşturmalarının yürütülmesinden sorumlu Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonunun Organizasyon Dairesinin başında görev yapmıştı.

Cou, 2017'de o dönemin bankacılık denetim kurumu olan Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonunun (CBRC) Başkan Yardımcısı olmuş, 2023'teki reform ve reorganizasyonla NFRA'nın kurulmasıyla bu kez bu kurumun başkan yardımcılığına atanmıştı.