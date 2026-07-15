Çin'de Yılın İlk Yarısında Tescil Edilen Otomobillerin Yarısı Yeni Enerjili Araçlardan Oluştu

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de yılın ilk yarısında yeni tescil edilen otomobillerin yüzde 49,42'sini yeni enerjili araçlar oluşturdu. Bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4,45 yüzde puan artış anlamına geliyor.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın salı günü açıkladığı verilere göre, ocak-haziran döneminde bakanlığın trafik birimleri 5,19 milyondan fazla yeni enerjili aracın, toplamda 10,51 milyon otomobilin ve 5,11 milyon motosikletin tescilini gerçekleştirdi.

Haziran sonu itibarıyla 371 milyonu otomobil olmak üzere toplam 476 milyon aracın bulunduğu ülkede, 533 milyonu otomobil sürücüsü olmak üzere toplam 567 milyon ehliyetli sürücü kayıtlara geçti.

Yeni enerjili araç sayısı 48,97 milyonla ülkedeki tüm otomobillerin yüzde 13,19'una karşılık gelirken, yeni enerjili araçların yüzde 68,77'si ise tamamen elektrikli araçlardan oluştu.

Kaynak: Xinhua