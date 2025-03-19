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Çin'de Yeni Enerji Tesisi İnşa Ediliyor

Çin'de Yeni Enerji Tesisi İnşa Ediliyor
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Çin'in Shandong eyaletine bağlı Dezhou kentinde, yeşil elektrik kaynakları kullanılarak Zhongqing Yeni Enerji Yeşil Sıfıra Yakın Karbon Sanayi Parkı inşa ediliyor. Bu park, birçok yeni enerji sanayi projesine ev sahipliği yapacak.

DEZHOU, 19 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Dezhou kentinin Qingyun ilçesi yeşil elektrik kaynaklarındaki avantajlarını kullanarak Zhongqing Yeni Enerji Yeşil Sıfıra Yakın Karbon Sanayi Parkı'nı inşa ediyor. Park aynı zamanda onlarca yeni enerji sanayi projesine ev sahipliği yaparak destekliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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