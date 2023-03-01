Çin'de Yemeklerin Atık Yağları Jet Yakıtına Dönüştürülüyor

CHENGDU, 1 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da müşterilerle dolup taşan bir restoranda garsonlar, her tavadan kalan yağı, mutfaktaki bir huni şeklindeki yağ-su ayırıcısına koyuyor.

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki bir restoranda hot pot yemeğinin keyfini çıkaran müşteriler, 21 Mart 2020. (Fotoğraf: Li Mengxin/Xinhua)

CHENGDU, 1 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da müşterilerle dolup taşan bir restoranda garsonlar, her tavadan kalan yağı, mutfaktaki bir huni şeklindeki yağ-su ayırıcısına koyuyor. Bu yağlar daha sonra Finlandiyalı Neste, PetroChina ve İngiliz BP gibi enerji şirketlerine gönderilerek otomobil ya da uçak yakıtına dönüştürülüyor.

Bu geri dönüşüm zincirindeki en önemli halka, Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da yerleşik Sichuan Jinshang Çevre Koruma Teknolojisi Şirketi. Bu şirket, hot pot yemeklerinin ana vatanı olan kentte atık yağları toplayıp işlemden geçiriyor. Hot pot, masada bir tava içinde et ve sebzelerin pişirildiği biberli ve yağlı et suyu içeren ünlü bir yemek.

Hot pot ve diğer yağlı yemeklerin uzun süredir popülerliğini koruması nedeniyle Chengdu, ülkede atık yağların en fazla üretildiği kentlerden biri.

Yerel müşterilerin popüler mekanı olan Qilin Pangge Hot Pot Restoranı, en yoğun dönemlerde günde yaklaşık 1.000 kişiye hizmet veriyor ve günde yaklaşık 100-150 kilogram atık yağ topluyor.

Mutfak atıklarının tamamı Jinshang tarafından alınıyor.

Bu çevre teknolojisi şirketi, 2022'de toplanan atık yağlardan 100.000 tonu aşkın endüstriyel kullanıma uygun karışık yağ üretti. Şirketin ürünleri, Hollanda, Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelere ihraç edildi.

Jinshang Genel Müdürü Ye Bin, masasında dört şişede yağ örnekleri bulunduruyor: mutfak atık yağı, endüstriyel karışık yağ, biyodizel ve biyo uçak yakıtı. Yağların renkleri, koyudan açığa doğru değişiyor.

Ye, "Geri dönüştürülen biyo uçak yakıtının, küresel havacılık sektörünün emisyon azaltımına önemli katkıda bulunması bekleniyor. Bu yakıt, güvenli ve sürdürülebilir. Geleneksel uçak yakıtlarıyla karşılaştırıldığında atık mutfak yağlarından ayrılarak elde edilen biyoyakıt, yüzde 80'den fazla maksimum emisyon azaltımına sahip" diye konuştu.

Ye, şirketin 2015'te atık mutfak yağlarını yabancı enerji şirketlerine ihraç etmeye başladığını söyledi.

Tüm dünyada geri dönüştürülen biyo kaynaklara yönelik talebin artmasıyla Jinshang şu anda Chengdu'da toplanan atık mutfak yağlarının yaklaşık yüzde 70 ila 80'ini endüstriyel kullanıma uygun karışık yağ ve biyodizel üretmekte kullanıyor. Şirket bu ürünleri daha sonra enerji şirketlerine satıyor.

Chengdu Belediyesi Kentsel Yönetim Komisyonu'na göre kentin gelişen yeme-içme sektörü, günde ortalama yaklaşık 400 ton atık mutfak yağı üretiyor. Bu, Çin'in birinci ve ikinci kademe kentleri arasında nispeten yüksek bir seviyeyi gösteriyor.

Ye, "Bizim gelişim hedefimiz, biyo uçak yakıtının üretimine doğrudan katılmak ve bir yeşil uçak yakıtı tedarikçisi haline gelmek" diye konuştu.