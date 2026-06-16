Albüm: Çin'in İç Moğolistan Bölgesinde Yem Bitkisi Yetiştiriciliği Çölleşmeyle Mücadeleye Katkı Sağlıyor
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Ar Horqin Sancağı'nda yüksek kaliteli yem bitkisi yetiştiriciliği, otlakların çölleşmesini önlemede önemli rol oynuyor. Bölgede yaklaşık 700.000 mu (46.667 hektar) birinci sınıf yem tarlası bulunuyor.
CHİFENG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Ar Horqin Sancağı'ndaki yüksek kaliteli yem bitkisi yetiştiriciliği, son yıllarda otlakların çölleşmesini önlemede önemli bir rol oynuyor.
Bölge günümüzde, yaklaşık 700.000 mu'luk (yaklaşık 46.667 hektar) birinci sınıf yem tarlasına ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: Xinhua