Çin'de Yaz Seyahat Yoğunluğu Başlıyor

Çin'de Yaz Seyahat Yoğunluğu Başlıyor
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Çin Devlet Demiryolları Grubu, 1 Temmuz - 31 Ağustos arası yaz seyahat yoğunluğunda 953 milyon demiryolu seyahati bekliyor ve bu dönemde ek tren seferleri başlatacağını açıkladı.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, bu yılki yaz seyahat yoğunluğunun 1 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar 62 gün süreceğini ve bu dönemde artan yolcu seyahatlerini karşılamak üzere ek tren seferlerinin başlatıldığını açıkladı.

Yaz seyahat yoğunluğu sırasında 953 milyon demiryolu seyahati gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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