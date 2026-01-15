Haberler

Çin, Tahvil Piyasasındaki Yabancı Yatırımcılara Yönelik Vergi Muafiyetini Uzattı

Çin, yabancı kurumların tahvil piyasasından elde ettikleri gelirler üzerinden kurumlar vergisi ve katma değer vergisi muafiyetini 2026-2027 yılları arasında sürdürecek. Bu adımla tahvil piyasasının dışa açılımı teşvik edilecek.

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'de yabancı kurumların tahvil piyasasından elde ettikleri tahvil faizi gelirleri üzerinden kurumlar vergisi ve katma değer vergisi ödeme muafiyeti devam edecek.

Çin Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergi İdaresi'nin perşembe günü yayımladığı ortak açıklamaya göre söz konusu uygulama 1 Ocak 2026-31 Aralık 2027 tarihleri arasında geçerli olacak.

Bu adımla tahvil piyasasının dışa açılımının daha fazla teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
