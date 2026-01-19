Haberler

Çin'de Perakende Satışları 2025 Yılında Yüzde 3,7 Arttı

Çin'de 2025 yılı itibarıyla tüketim mallarının perakende satışları, önceki yıla göre %3,7 artarak 50,12 trilyon yuana ulaştı. Aralık ayında ise %0,9'luk bir artış kaydedildi.

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'de tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim mallarının perakende satışları, 2025 yılında geçen yıla göre 3,7 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre tüketim mallarının perakende satışları söz konusu dönemde 50,12 trilyon yuana (yaklaşık 7,15 trilyon ABD doları) ulaştı.

Sadece aralık ayında, Çin'in tüketim malları perakende satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artış gösterdi.

