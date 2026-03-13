Haberler

Çin'de Teknolojik İnovasyon Yılın İlk İki Ayında Güçlü İvme Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026'nın ilk iki ayında Çin'de yüksek teknoloji sektörlerinin satış gelirleri yüzde 16,1, araştırma ve teknik hizmetler sektörünün satış gelirleri ise yüzde 23,6 oranında arttı. Dijital teknoloji harcamalarında da önemli bir artış gözlemlendi.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin'de teknolojik inovasyon 2026'nın ilk iki ayında güçlü bir ivme sergiledi.

Devlet Vergi İdaresi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre, ocak ve şubat aylarında yüksek teknoloji sektörlerinin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1, araştırma ve teknik hizmetler sektörünün satış gelirleriyse yüzde 23,6 arttı.

Verilere göre söz konusu iki aylık dönemde dijital ve reel ekonomilerin entegrasyonunda da hızlı bir ilerleme kaydedildi. Özellikle Çinli işletmelerin dijital teknoloji alımlarına yönelik harcamalarında söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artış görüldü.

Beijing'deki Merkezi Finans ve Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Chen Binkai, verilerin, Çin'in inovasyon odaklı gelişimine yönelik içsel dinamiklerin güçlenmeyi sürdürdüğünü vurguladığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsim benzerliği taraftarı şoke etti! Tedesco'ya PFDK'dan ceza

Herkes ceza aldı sandı, gerçek çok başka çıktı
Emeklilere ÖTV'siz otomobil yolu açılıyor! Teklif Meclis'e sunuldu

Emeklilere müjde gibi düzenleme Meclis'e sunuldu! İşte şartlar
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti

İşte Benim Stilim yarışmacısı ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez

Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
İsim benzerliği taraftarı şoke etti! Tedesco'ya PFDK'dan ceza

Herkes ceza aldı sandı, gerçek çok başka çıktı
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi

İstiklal Marşı'nın dili tartışma yarattı: CHP ve MHP'den peş peşe tepki
ABD askerini zora sokan soru: İsrail için ölmeye hazır mısın?

Savaşta gerilim tırmanırken ABD askerini zora sokan soru