Çin'de Tahıl Üretiminde Rekor Artış: 700 Milyon Ton

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin'in tahıl üretimi, geçen yıl ilk kez 700 milyon tonu aşarak 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) yeni bir rekor kırdı.

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanı Han Jun salı günü düzenlediği basın toplantısında bu rakamın 2020 yılına kıyasla 37 milyon tonluk bir artışa tekabül ettiğini söyledi.

Resmi verilere göre üretimdeki bu artış, tarım arazisi altyapısına ve tarım teknolojisine yönelik gelişmeler sayesinde elde edildi.

66,7 milyon hektardan fazla yüksek standartlı tarım arazisi geliştiren Çin'de teknolojik ilerleme tahıl hasadında önemli bir itici gücü haline gelirken, teknolojinin katkı oranı yüzde 63,2'ye yükselmiş durumda.

Basın toplantısında 2021'den bu yana çiftçilerin gelirlerinde güçlü artış kaydedildiği, 2024'te kırsal kesimde kişi başına düşen harcanabilir gelirin 23.119 yuan (yaklaşık 3.255 ABD doları) seviyesine ulaştığı bildirildi.