Çin'de Tüfe Şubatta Yüzde 1,3 Arttı

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Enflasyonun ana göstergesi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Çin'de şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artış gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise yüzde 1,8 oranında yükseldi.

TÜFE şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.

Aynı gün açıklanan verilere göre, ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 düşüş sergiledi. Bu oran, düşüşteki daralmanın devam ettiğini gösteriyor.

