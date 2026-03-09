Çin'de Tüfe Şubatta Yüzde 1,3 Arttı
Çin'de şubat ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE ise yüzde 1,8 oranında yükseldi. Üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise aynı dönemde yüzde 0,9 düşüş kaydetti.
BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Enflasyonun ana göstergesi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Çin'de şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artış gösterdi.
Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise yüzde 1,8 oranında yükseldi.
TÜFE şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.
Aynı gün açıklanan verilere göre, ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 düşüş sergiledi. Bu oran, düşüşteki daralmanın devam ettiğini gösteriyor.