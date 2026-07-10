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Çin'de Sınır Ötesi Seyahatler Yılın İlk Yarısında 369 Milyonla Rekor Seviyeye Ulaştı

Çin'de Sınır Ötesi Seyahatler Yılın İlk Yarısında 369 Milyonla Rekor Seviyeye Ulaştı
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Çin genelindeki sınır kontrol kurumları, 2026'nın ilk yarısında 369 milyon giriş-çıkış işlemiyle rekor kırdı. Yabancı ziyaretçilerin vize muafiyetiyle girişleri ise yüzde 30,6 artarak 17,8 milyonu aştı.

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin genelindeki sınır kontrol kurumlarının 2026'nın ilk yarısında gerçekleştirdikleri giriş ve çıkış işlemleri 369 milyonla rekor seviyeye ulaştı. Bu işlemler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,8 artış sergiledi.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre, aynı dönemde yabancı ziyaretçilerin ülkeye vize muafiyeti kapsamında yaptığı girişlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak 17,8 milyonun üzerine çıktı. Bu rakam, yabancıların ülkeye girişlerinin toplam sayısının yüzde 77,7'sine karşılık geldi.

Kaynak: Xinhua
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