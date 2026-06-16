Çin'in Sanayi Üretimi İlk Beş Ayda Yüzde 5,4 Arttı

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in katma değerli sanayi üretimi 2026'nın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artış gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre, mayıs ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5, bir önceki aya göre ise yüzde 0,4 oranında büyüdü.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,94 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Sektör bazında incelendiğinde, madencilik sektörünün katma değerli üretimi mayısta yıllık yüzde 2,3 artarken, imalat sektöründeki büyüme yüzde 4,4 olarak gerçekleşti. Veriler, elektrik, ısı, gaz ve su üretim ile tedariki sektörlerinin katma değerli üretiminin ise yüzde 7,6 yükseldiğini ortaya koydu.

Veriler ayrıca, söz konusu dönemde ekipman imalatı katma değerinin yüzde 9,5, yüksek teknoloji imalatı katma değerinin ise yüzde 15,1 arttığını gösterdi.

Mülkiyet yapısı açısından incelendiğinde, devlete ait ve devlet sermayeli işletmelerin katma değerli üretimi geçen yıla göre yüzde 3,7, özel işletmelerin üretimi ise yüzde 2,7 oranında artış kaydetti.

Ürün bazında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 3D yazıcı cihazları üretimi yüzde 54,4, lityum iyon piller yüzde 40 ve endüstriyel robotlar yüzde 27,9 oranında yükseldi.

Kaynak: Xinhua