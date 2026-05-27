Çin'de Büyük Sanayi Şirketlerinin Karı İlk 4 Ayda Yüzde 18,2 Arttı

Çin'de büyük sanayi şirketlerinin karları, 2026'nın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artarak 2,44 trilyon yuana ulaştı. Nisan ayındaki artış ise yüzde 24,7 olarak kaydedildi.

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de büyük sanayi şirketlerinin karları, 2026'nın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artarak, ilk çeyrekteki yüzde 15,5'lik artışı geride bıraktı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, yıllık ana faaliyet geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,93 milyon ABD doları) olan sanayi şirketlerinin yılın ilk dört ayındaki toplam karları 2,44 trilyon yuana ulaştı.

Veriler, büyük sanayi şirketlerinin karlarının yalnızca nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 arttığını ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua
