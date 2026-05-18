Çin'de Sabit Varlık Yatırımları İlk 4 Ayda Yüzde 1,6 Azaldı

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de sabit varlık yatırımları yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 düşüş gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde toplam yatırım 14,13 trilyon yuan (yaklaşık 2,06 trilyon ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Verilerin dağılımına bakıldığında, altyapı yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3, imalat yatırımları ise yüzde 1,2 arttı.

Emlak sektörü hariç tutulduğunda, ülkenin sabit varlık yatırımları ocak-nisan döneminde yüzde 1,3 yükselirken, aynı dönemde emlak geliştirme sektörüne yapılan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 geriledi.

