Haberler

Çin'de Sabit Varlık Yatırımları İlk 4 Ayda Yüzde 1,6 Azaldı

Çin'de Sabit Varlık Yatırımları İlk 4 Ayda Yüzde 1,6 Azaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de sabit varlık yatırımları yılın ilk 4 ayında geçen yıla göre yüzde 1,6 azalarak 14,13 trilyon yuan oldu. Altyapı ve imalat yatırımları artarken, emlak sektörü yatırımları yüzde 13,7 geriledi.

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de sabit varlık yatırımları yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 düşüş gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde toplam yatırım 14,13 trilyon yuan (yaklaşık 2,06 trilyon ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Verilerin dağılımına bakıldığında, altyapı yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3, imalat yatırımları ise yüzde 1,2 arttı.

Emlak sektörü hariç tutulduğunda, ülkenin sabit varlık yatırımları ocak-nisan döneminde yüzde 1,3 yükselirken, aynı dönemde emlak geliştirme sektörüne yapılan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 geriledi.

Kaynak: Xinhua
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesini 20, babasını 10 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli: Kriz anında yaptım

Annesini 20, babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! İşte ilk ifadesi
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Milyonlarca çalışan ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi

Sergen'den Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı