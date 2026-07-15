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Çin'de Perakende Satışlar Yılın İlk Yarısında Yüzde 2,7 Arttı

Çin'de Perakende Satışlar Yılın İlk Yarısında Yüzde 2,7 Arttı
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Çin'de tüketim gücünün göstergesi olan perakende satışlar, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artış gösterdi. Hizmet sektörü satışları yüzde 5,3, mal satışları ise yüzde 1,1 arttı.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de, tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan mal ve hizmetlerin perakende satışları, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, hizmet sektöründeki perakende satışlar söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3, perakende mal satışları ise yüzde 1,1 artış kaydetti.

Hizmet tüketiminde iletişim ve bilgi hizmetleri, turizm danışmanlığı ve kiralama hizmetleri ve kültürel, spor ve eğlence hizmetleri kategorilerinde hızlı büyüme görüldü.

İlk yarıda fiziksel tüketim mallarının satışları ve yiyecek-içecek hizmetlerinden elde edilen geliri içeren tüketim mallarının perakende satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak 24,87 trilyon yuana (yaklaşık 3,66 trilyon ABD doları) ulaştı.

Tüketim mallarının perakende satışlarında kentsel bölgelerde yüzde 1,2, kırsal bölgelerde ise yüzde 2,5 artış kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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