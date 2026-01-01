Çin'de Patent Yoğun Sektörlerin Katma Değeri 2024 Yılında 2,58 Trilyon Dolara Ulaştı

BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin'de patent yoğun sektörlerin katma değeri 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,34 artışla gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 13,38'ine çıkarak 18,04 trilyon yuana (yaklaşık 2,58 trilyon ABD doları) ulaştı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu ve Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre sektör bazında en büyük paya sahip olan yeni ekipman üretimi, 5,14 trilyon yuanlık katma değerle patent yoğun sektörlerin toplam katma değerinin yüzde 28,5'ini oluşturdu.

Yeni ekipman üretimini, 4,37 trilyon yuanlık katma değer ve toplamın yüzde 24,2'siyle bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetleri ve 3,59 trilyon yuanlık katma değer ve yüzde 19,9'luk payla bilgi ve iletişim teknolojileri imalatı izledi.

İdarenin ocak ayında açıkladığı verilere göre Çin'de patent yoğun sektörlerin katma değeri 2023 yılında bir önceki yıla göre 0,44 yüzde artışla GSYİH'nin yüzde 13,04'üne ulaşarak 16,87 trilyon yuan olarak kaydedilmişti.