Haberler

Çin'de Patent Yoğun Sektörlerin Katma Değeri 2024 Yılında 2,58 Trilyon Dolara Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de patent yoğun sektörlerin katma değeri 2024 yılında GSYİH'nın yüzde 13,38'ine çıkarak 18,04 trilyon yuana ulaştı. Yeni ekipman üretimi en büyük katkıyı sağladı.

BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin'de patent yoğun sektörlerin katma değeri 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,34 artışla gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 13,38'ine çıkarak 18,04 trilyon yuana (yaklaşık 2,58 trilyon ABD doları) ulaştı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu ve Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre sektör bazında en büyük paya sahip olan yeni ekipman üretimi, 5,14 trilyon yuanlık katma değerle patent yoğun sektörlerin toplam katma değerinin yüzde 28,5'ini oluşturdu.

Yeni ekipman üretimini, 4,37 trilyon yuanlık katma değer ve toplamın yüzde 24,2'siyle bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetleri ve 3,59 trilyon yuanlık katma değer ve yüzde 19,9'luk payla bilgi ve iletişim teknolojileri imalatı izledi.

İdarenin ocak ayında açıkladığı verilere göre Çin'de patent yoğun sektörlerin katma değeri 2023 yılında bir önceki yıla göre 0,44 yüzde artışla GSYİH'nin yüzde 13,04'üne ulaşarak 16,87 trilyon yuan olarak kaydedilmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber geldi

2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber geldi

2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası