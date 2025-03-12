Çin'de Otonom Sürüş Rotaları Yaygınlaşıyor

GUANGZHOU, 12 Mart (Xinhua) -- Çinli otonom sürüş teknolojisi şirketi Pony.ai, Guangzhou kentinde dört yeni otonom sürüş rotası başlattı. Söz konusu rotalar, şehrin merkezi iş bölgesini Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı ve Guangzhou Güney Tren İstasyonu gibi Çin'in güneyindeki önemli ulaşım merkezlerine bağlıyor.

Guangzhou'da otonom taksiler, kamyonlar ve lojistik hizmetleri hızla yaygınlaşırken, bu yıl ocak ayı itibarıyla 1.298 akıllı bağlantılı araç test yolu ve 10 yüksek hızlı test yolu faaliyete geçti.

Küresel danışmanlık firması IHS Markit'in tahminlerine göre, Çin'in sürücüsüz taksi sektörünün değerinin 2030 yılına kadar 1,3 trilyon yuanı (yaklaşık 179,4 milyar ABD doları) aşması ve ülkenin araç çağırma pazarının yüzde 60'ını oluşturması bekleniyor.