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Çin'de "Okyanus Gözyaşları" Görenleri Büyülüyor

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Avatar filminin gerçeküstü parıltılı dünyası, Çin'in doğusunda bulunan Fujian eyaletine bağlı Pingtan'ın Dongmei köyündeki bir denizde görülüyor.

Avatar filminin gerçeküstü parıltılı dünyası, Çin'in doğusunda bulunan Fujian eyaletine bağlı Pingtan'ın Dongmei köyündeki bir denizde görülüyor.

"Okyanusun gözyaşları" olarak adlandırılan parıldayan dalga olayına biyolüminesans (biyo-ışıklandırma) planktonlar neden oluyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Pingtan'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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