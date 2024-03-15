Çin'de konut fiyatları düşüşte

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin'in büyük kentlerinde konut fiyatlarındaki düşüşte Şubat ayında bir önceki aya göre daralma kaydedildi.

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Cuma günü yapılan yazılı açıklamaya göre Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen olmak üzere birinci kademe dört şehirde sıfır konut fiyatları Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3'lük hafif bir düşüş sergiledi. Öte yandan, konut fiyatları ikinci kademe 31 şehirde yüzde 0,3 ve üçüncü kademe 35 şehirde yüzde 0,4 düşüş sergiledi.

İkinci el konut fiyatları ise bir önceki aya göre birinci kademe şehirlerde yüzde 0,8, ikinci kademe şehirlerde yüzde 0,8 ve üçüncü kademe şehirlerde yüzde 0,6 düştü.

Büyük ve orta ölçekli 70 şehirde yüksek baz nedeniyle bir önceki yıla kıyasla genel fiyat düşüşleri görüldü. Birinci kademe şehirlerde sıfır konut fiyatları yüzde 1, ikinci kademe şehirlerde yüzde 1,1 ve üçüncü kademe şehirlerde yüzde 2,7 geriledi.

Verilere göre ikinci el konutlar için fiyat düşüş oranları ise birinci kademe şehirlerde yüzde 6,3, ikinci ve üçüncü kademe şehirlerde ise yüzde 5,1 olarak kayda geçti.