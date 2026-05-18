Çin'de Ankete Dayalı Kentsel İşsizlik Oranı Nisanda Yüzde 5,2 Oldu

Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranı nisanda yüzde 5,2 olarak açıklandı. Bu oran, mart ayına göre 0,2 puanlık düşüş gösterirken, iş piyasasının istikrarını koruduğu belirtildi. 2026'nın ilk 4 ayında ortalama işsizlik yüzde 5,3 oldu.

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranı nisanda yüzde 5,2 oldu. Marta göre 0,2 yüzde puanlık düşüşün yaşandığı oran, iş piyasasının genel olarak istikrarını koruduğunu gösteriyor.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, 2026 yılının ilk 4 ayında kentsel işsizlik oranı yüzde 5,3 olarak ölçüldü.

Yerel olarak kayıtlı kentsel işçiler arasında işsizlik oranı yüzde 5,3, göçmen işçiler için ise yüzde 5 olarak kaydedildi.

Çin'in önde gelen 31 kentinde nisan ayındaki ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, mart ayına göre 0,1 yüzde puan düşüşle yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşti.

2026 yılı için yüzde 5,5 civarında ankete dayalı kentsel işsizlik oranı hedefi belirleyen Çin, yıl içinde 12 milyondan fazla yeni kentsel istihdam yaratmayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua
