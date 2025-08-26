Çin'de İpek Yolu E-Ticaret Konferansı Başlıyor

YİNCHUAN, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'daki 7. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı kapsamında ilk kez düzenlenecek olan İpek Yolu E-Ticaret inovasyon ve geliştirme konferansı, 27-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Organizatörlerin verdiği bilgilere göre dijital ekonomik işbirliğini derinleştirmek ve karşılıklı fayda sağlayan küresel e-ticaret pazarını geliştirmek amacıyla düzenlenen konferansta, 9 ülkeden 15 yabancı ve 50'den fazla Çinli şirketin katılımıyla "İpek Yolu ürünlerine" yönelik canlı yayınlar, sektörel eşleştirme ve yerel sektörlere ziyaretler gibi etkinlikler yer alacak.

Ningxia ticaret departmanı, Yinchuan belediye yönetimi ve Çin Uluslararası Elektronik Ticaret Merkezi tarafından düzenlenen konferansa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi 14 ülkeden 50'den fazla yabancı konuk katılacak.

7. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı ise 28-31 Ağustos tarihlerinde Yinchuan'da düzenlenecek.