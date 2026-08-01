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Çin'de iç hat uçak biletlerinde yakıt ek ücreti 5 Ağustos'tan itibaren düşürülecek

Çin'de iç hat uçak biletlerinde yakıt ek ücreti 5 Ağustos'tan itibaren düşürülecek
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BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çinli havayolu şirketleri, temmuz ayındaki indirimin ardından, 5 Ağustos'tan itibaren satılacak iç hat biletlerinde yakıt ek ücretlerini yeniden düşürecek.

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çinli havayolu şirketleri, temmuz ayındaki indirimin ardından, 5 Ağustos'tan itibaren satılacak iç hat biletlerinde yakıt ek ücretlerini yeniden düşürecek.

Havayolu şirketleri tarafından cuma günü yapılan açıklamalara göre, yeni tarifeyle yolcular 800 kilometre ve altındaki rotalarda uçuş başına 40 yuan (yaklaşık 5,89 ABD doları), daha uzun mesafeli rotalarda ise 70 yuan yakıt ek ücreti ödeyecek.

Bebekler ek ücretten muaf tutulmaya devam ederken, çocuklar, malul gaziler ve vazife malulü polis memurları yüzde 50 indirimden yararlanacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte mevcut tarifelere kıyasla 800 kilometreye kadar olan rotalardaki yakıt ek ücreti 10 yuan, daha uzun rotalardakiler ise 30 yuan azaltılmış olacak.

Kaynak: Xinhua
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