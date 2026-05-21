Çin, Elektrikli Araç Şarj Altyapısını Hızla Genişletiyor

Çin'de elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak için destek altyapısı hızla büyüyor. Nisan sonu itibarıyla toplam şarj istasyonu sayısı geçen yıla göre yüzde 47,4 artarak 21,96 milyona ulaştı. Halka açık şarj istasyonları ise yüzde 29,6 artışla 4,91 milyon oldu.

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla destek altyapısını geliştirmeye yönelik aralıksız çabaları sayesinde, ülkedeki elektrikli araç şarj altyapısı hızla büyüyor.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin perşembe günü açıkladığı resmi verilere göre, ülke genelindeki toplam şarj istasyonu sayısı, nisan sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,4 artarak 21,96 milyona ulaştı.

Bunların arasında halka açık şarj istasyonlarının sayısı yıllık bazda yüzde 29,6'lık bir artışla 4,91 milyona yükselirken, bu istasyonların toplam şarj kapasitesi ise 237 milyon kilovata çıktı.

Elektrikli araç destek ağını genişletme çalışmalarını sürdüren Çin, Ekim 2025'te ülkenin elektrikli araç şarj altyapısını geliştirmeye yönelik üç yıllık bir eylem planı açıklamıştı. Plan kapsamında ülke genelinde 28 milyon şarj tesisinden oluşan bir ağ kurulması ve 2027 yılı sonuna kadar halka açık şarj kapasitesinin 300 milyon kilovatı aşması hedefleniyor.

Kaynak: Xinhua
