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Çin'de Düzenlenen 42. Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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WEİFANG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Weifang şehrinde düzenlenen 42. Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nde uçurtma uçuran, uçurtma tutkunları, 19 Nisan 2025. (Fotoğraf: Xu Suhui/Xinhua)

WEİFANG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Weifang şehrinde düzenlenen 42. Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nde uçurtma uçuran, uçurtma tutkunları, 19 Nisan 2025. (Fotoğraf: Xu Suhui/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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