Çin'de Düzenlenen 42. Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
WEİFANG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Weifang şehrinde düzenlenen 42. Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nde uçurtma uçuran, uçurtma tutkunları, 19 Nisan 2025. (Fotoğraf: Xu Suhui/Xinhua)
WEİFANG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Weifang şehrinde düzenlenen 42. Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nde uçurtma uçuran, uçurtma tutkunları, 19 Nisan 2025. (Fotoğraf: Xu Suhui/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel