2025 FISU Üniversiteler Dünya Kupası Açılışı
DALİAN, 17 Eylül (Xinhua) -- 2025 FISU Üniversiteler Dünya Kupası Futbol Turnuvası'nın açılış töreni, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentindeki Suoyuwan Stadyumu'nda düzenlendi, 17 Eylül 2025. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel