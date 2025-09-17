Haberler

2025 FISU Üniversiteler Dünya Kupası Açılışı

Güncelleme:
DALİAN, 17 Eylül (Xinhua) -- 2025 FISU Üniversiteler Dünya Kupası Futbol Turnuvası'nın açılış töreni, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentindeki Suoyuwan Stadyumu'nda düzenlendi, 17 Eylül 2025. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
