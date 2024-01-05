Çin'de Drone ile Teslimat Operasyonu Başladı

1. Drone ile teslimat operasyonundan çeşitli görüntüler

Çin'in elektronik ticaret platformu Meituan, ülkenin doğusundaki Shanghai kentinin Yangpu bölgesinde ilk drone ile teslimat rotasını başlattı. Bu hizmet sayesinde, yemek siparişleri 3 kilometrelik bir mesafeye 15 dakikada teslim edilebilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.

(XHTV)