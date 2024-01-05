Çin'de Drone ile Teslimat Operasyonu Başladı
Çin'in elektronik ticaret platformu Meituan, Shanghai'da drone ile teslimat rotasını başlattı. Bu hizmet sayesinde, yemek siparişleri 3 kilometrelik bir mesafeye 15 dakikada teslim edilebilecek.
1. Drone ile teslimat operasyonundan çeşitli görüntüler
Çin'in elektronik ticaret platformu Meituan, ülkenin doğusundaki Shanghai kentinin Yangpu bölgesinde ilk drone ile teslimat rotasını başlattı. Bu hizmet sayesinde, yemek siparişleri 3 kilometrelik bir mesafeye 15 dakikada teslim edilebilecek.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.
(XHTV)