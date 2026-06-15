Haberler

Çin'de Ocak-mayıs Döneminde Demiryolu Seyahatleri 1,9 Milyara Ulaşarak Rekor Kırdı

Çin'de Ocak-mayıs Döneminde Demiryolu Seyahatleri 1,9 Milyara Ulaşarak Rekor Kırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de yılın ilk beş ayında demiryoluyla yolcu seyahatleri yüzde 5,7 artarak 1,97 milyara ulaştı. Yabancı yolcu sayısı ise yüzde 35,5 arttı. Ayrıca turistik tren seferleri ve yeni hizmetlerle yolcu deneyimi iyileştirildi.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'de yılın ilk beş ayında demiryoluyla yapılan yolcu seyahatleri istikrarlı bir büyüme sergilerken, yolcu hacminde artış ve hizmet kalitesinde iyileşme görüldü.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin cumartesi günü açıkladığı verilere göre, ocak-mayıs döneminde ülke genelinde demiryoluyla yapılan yolcu seyahatleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artışla yaklaşık 1,97 milyara ulaşarak rekor kırdı.

Ülkenin demiryolu ağı, vizesiz transit geçiş politikasının yolcu akışında getirdiği artışa yanıt verebilmek üzere önlemler aldı. Böylece ilk beş ayda yabancı uyruklu kişilerin ülkenin demiryollarında gerçekleştirdiği yolcu seyahatleri 10,02 milyonu aştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,5'lik bir artışa işaret ediyor.

Söz konusu dönemde sınır ötesi demiryolu seyahatleri de artmaya devam etti. Çin-Laos Demiryolu'nda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 167.000, Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong yüksek hızlı demiryolunda ise yüzde 14,5 artışla 14,53 milyon sınır ötesi seyahat gerçekleştirildi.

Şirketin, turizmi teşvik etmek üzere yerel kültür ve turizm departmanlarıyla koordinasyon içinde yılın ilk beş ayında ülke genelinde 1.400 turistik tren işlettiği de bildirildi.

Yaşlı yolculara öncelik veren politikalar uygulamaya koyan şirket, "sessiz vagon" ve evcil hayvan dostu seyahat hizmetlerini de genişletti.

Kaynak: Xinhua
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi

Ve beklenen görüntü geldi

Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz

Barışa sadece birkaç adım kalmışken Netanyahu'dan Trump'a rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı

Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
Tarihi camide ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık

Tarihi camide ilişki rezaleti! Savunmaları olay kadar vahim
Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor: Yurt dışından büyük talep var

Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor
Ateşkes daha imzalar kurumadan krize girdi! İran'dan İsrail'e sert uyarı

Korkulan oldu! Ateşkes daha imzalar kurumadan krize girdi
Endonezya'da kaza geçiren Türk vatandaşı Adana'ya getirildi

Endonezya'da kaza geçirdi! Hava ambulansla Türkiye'ye getirildi
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti