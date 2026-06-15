Çin'de Ocak-mayıs Döneminde Demiryolu Seyahatleri 1,9 Milyara Ulaşarak Rekor Kırdı

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'de yılın ilk beş ayında demiryoluyla yapılan yolcu seyahatleri istikrarlı bir büyüme sergilerken, yolcu hacminde artış ve hizmet kalitesinde iyileşme görüldü.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin cumartesi günü açıkladığı verilere göre, ocak-mayıs döneminde ülke genelinde demiryoluyla yapılan yolcu seyahatleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artışla yaklaşık 1,97 milyara ulaşarak rekor kırdı.

Ülkenin demiryolu ağı, vizesiz transit geçiş politikasının yolcu akışında getirdiği artışa yanıt verebilmek üzere önlemler aldı. Böylece ilk beş ayda yabancı uyruklu kişilerin ülkenin demiryollarında gerçekleştirdiği yolcu seyahatleri 10,02 milyonu aştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,5'lik bir artışa işaret ediyor.

Söz konusu dönemde sınır ötesi demiryolu seyahatleri de artmaya devam etti. Çin-Laos Demiryolu'nda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 167.000, Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong yüksek hızlı demiryolunda ise yüzde 14,5 artışla 14,53 milyon sınır ötesi seyahat gerçekleştirildi.

Şirketin, turizmi teşvik etmek üzere yerel kültür ve turizm departmanlarıyla koordinasyon içinde yılın ilk beş ayında ülke genelinde 1.400 turistik tren işlettiği de bildirildi.

Yaşlı yolculara öncelik veren politikalar uygulamaya koyan şirket, "sessiz vagon" ve evcil hayvan dostu seyahat hizmetlerini de genişletti.

Kaynak: Xinhua