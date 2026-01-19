Haberler

Çin'de çelik fabrikasındaki patlamada 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
İç Moğolistan'daki bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 66 işçi yaralandı. Olayla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin yaralandığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Baotou ilindeki Baogang United Steel şirketinin işlettiği çelik fabrikasında dün gündüz saatlerinde patlama meydana geldi.

Çevredeki yerleşimlerde sarsıntıya yol açan şiddetli patlama sırasında fabrikada bulunan 2 işçi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 66 işçi yaralandı.

5 işçiden halen haber alınamazken, arama kurtarma çalışmaları ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
