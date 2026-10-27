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Çin'de büyük sanayi şirketlerinin ilk dokuz aylık kârları yüzde 15,5 yükseldi

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Çin'de büyük sanayi şirketlerinin ilk dokuz aylık kârları yüzde 15,5 yükseldi
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre, büyük sanayi işletmelerinin kârları 2026'nın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 arttı. Bu artış, söz konusu işletmelerin kârlarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseltti.

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HABER: Çin'de büyük sanayi işletmelerinin karları ilk dokuz ayda yüzde 15,5 arttı

TARİH: 27 Ekim 2026

UZUNLUK: 00: 00: 15

YER: Beijing, Çin

KATEGORİ: Ekonomi


ÇEKİM LİSTESİ:

1. ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Fabrikalardan çeşitli görüntüler


HABERİN İÇERİĞİ:

Çin'deki büyük sanayi işletmelerinin karları 2026'nın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 arttı.

ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre büyük sanayi işletmelerinin karları 2026'nın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 arttı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
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