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Çin'in Birinci Kademe Kentlerinde Konut Fiyatları Mayısta Yükseldi

Çin'in Birinci Kademe Kentlerinde Konut Fiyatları Mayısta Yükseldi
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Çin'in Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen gibi birinci kademe kentlerinde mayıs ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yükseldi. Yeni konut fiyatları ortalama yüzde 0,2 artarken, Beijing'de yüzde 0,2 düşüş kaydedildi.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in birinci kademe kentleri olan Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen'de konut fiyatları mayısta bir önceki aya göre artış sergiledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre, mayıs ayında birinci kademe kentlerdeki yeni konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükselirken, fiyat artış hızı 0,1 yüzde puan ivme kazandı.

Veriler yeni konut fiyatlarının Shanghai'da yüzde 0,2, Guangzhou'da yüzde 0,2 ve Shenzhen'de yüzde 0,4 arttığını gösterdi. Beijing'de ise yüzde 0,2'lik bir düşüş kaydedildi.

İkinci kademe kentlerdeki yeni konut fiyatları, nisan ayındaki yüzde 0,1'lik düşüş eğilimini sürdürdü. Üçüncü kademe şehirlerdeki fiyatlar ise bir önceki aya kıyasla 0,1 yüzde puan ivme kazanarak yüzde 0,4 oranında geriledi.

Verilere göre, incelenen 70 büyük ve orta ölçekli şehirden 16'sında yeni konut fiyatları bir önceki aya göre artış gösterdi. Nisan ayında bu sayının 14 olduğu kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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