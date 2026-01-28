Çin'in Bambu Sektörünün Yıllık Üretimi Yaklaşık 75 Milyar Dolara Ulaştı

BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'de bambu sektörünün yıllık üretim değeri 520 milyar yuana (yaklaşık 74,4 milyar ABD doları) ulaşırken, bambu ürün çeşitliliği ise 15.000'i aştı.

Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi'nden salı günü yapılan açıklamada, plastiğin bambu ile kullanımını hızlandırmak üzere hazırlanan üç yıllık eylem planı kapsamında, hükümetin sektörel kümelenmeyi teşvik için destekleyici politikalar uyguladığı belirtildi.

Çin'de an itibarıyla faaliyette bulunan 10.000'den fazla bambu işleme işletmesi tüm sanayi zinciri boyunca 29 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Yaklaşık 8 milyon hektar bambu ormanına sahip olan Çin'de yılda 150 milyon ton bambu üretiliyor.

İdare, 15. Beş Yıllık Plan dönemi (2026-2030) boyunca, ülkenin döngüsel ekonomiyi canlandırmak ve rekabetçi bambu endüstri kümeleri oluşturmak üzere teknolojik ve endüstriyel inovasyonun entegrasyonunu derinleştirmek amacıyla politika desteğini daha da geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.