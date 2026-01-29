Haberler

Çin'de 2026 Bahar Bayramı Tatili Sırasında Rekor Seviyede Seyahat Yapılması Bekleniyor

Çin'de 2026 Bahar Bayramı Tatili Sırasında Rekor Seviyede Seyahat Yapılması Bekleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, bu yıl Bahar Bayramı'nda ülke içinde 9,5 milyar seyahat yapılmasının beklendiğini açıkladı. Bu rakam, tarihindeki en yüksek seyahat sayısını temsil ediyor.

1. Yolculuğa çıkmak için bekleyen insanların çeşitli görüntüleri

2. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu perşembe günü yaptığı açıklamayla bu yıl "chunyun" olarak da bilinen Bahar Bayramı'nda ülke içinde gerçekleştirilecek seyahatlerin sayısının 9,5 milyara ulaşarak rekor kırmasının beklendiğini söyledi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu perşembe günü yaptığı açıklamayla bu yıl "chunyun" olarak da bilinen Bahar Bayramı'nda ülke içinde gerçekleştirilecek seyahatlerin sayısının 9,5 milyara ulaşarak rekor kırmasının beklendiğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Cizre Belediyesi'ne asılan pankartı polis indirdi

Belediye binasına asılan pankart ortalığı karıştırdı! Polis indirdi
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi için bu akşam İstanbul'a geliyor
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
DEM Partili Cizre Belediyesi'ne asılan pankartı polis indirdi

Belediye binasına asılan pankart ortalığı karıştırdı! Polis indirdi
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Darbettikleri 17 yaşındaki kızın telefonunu çalıp dudak dolgusu yaptırdılar

Darbettikleri 17 yaşındaki kızın telefonunu çalıp bakın ne yaptılar