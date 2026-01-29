Çin'de 2026 Bahar Bayramı Tatili Sırasında Rekor Seviyede Seyahat Yapılması Bekleniyor

1. Yolculuğa çıkmak için bekleyen insanların çeşitli görüntüleri

2. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu perşembe günü yaptığı açıklamayla bu yıl "chunyun" olarak da bilinen Bahar Bayramı'nda ülke içinde gerçekleştirilecek seyahatlerin sayısının 9,5 milyara ulaşarak rekor kırmasının beklendiğini söyledi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu perşembe günü yaptığı açıklamayla bu yıl "chunyun" olarak da bilinen Bahar Bayramı'nda ülke içinde gerçekleştirilecek seyahatlerin sayısının 9,5 milyara ulaşarak rekor kırmasının beklendiğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)