Albüm: Çin'de Bahar Bayramı Tatilinde Yapılan Seyahat Sayısı 9,4 Milyara Ulaşarak Rekor Kırdı
Çin'in 40 günlük Bahar Bayramı seyahat yoğunluğunda toplam yolcu sayısı 9,4 milyara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Karayolu ulaşımı en yüksek yolcu sayısına sahip olurken, demiryolu, hava ve su yollarındaki yolculuk sayıları da açıklandı.
BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin'de cuma günü sona eren 40 günlük Bahar Bayramı seyahat yoğunluğu sırasında gerçekleştirilen bölgeler arası seyahatlerin toplam sayısı 9,4 milyara çıkarak rekor seviyeye ulaştı.
Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, karayolu ulaşımı yaklaşık 8,74 milyar yolculukla en yoğun ulaşım türü olmayı sürdürdü. Demiryolu ile yapılan yolculuk sayısı 538 milyon olurken, hava ulaşımı 94,39 milyon yolcuya hizmet verdi ve su yolları 35,95 milyon yolculuk kaydetti.
