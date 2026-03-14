Albüm: Çin'de Bahar Bayramı Tatilinde Yapılan Seyahat Sayısı 9,4 Milyara Ulaşarak Rekor Kırdı

Çin'in 40 günlük Bahar Bayramı seyahat yoğunluğunda toplam yolcu sayısı 9,4 milyara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Karayolu ulaşımı en yüksek yolcu sayısına sahip olurken, demiryolu, hava ve su yollarındaki yolculuk sayıları da açıklandı.

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin'de cuma günü sona eren 40 günlük Bahar Bayramı seyahat yoğunluğu sırasında gerçekleştirilen bölgeler arası seyahatlerin toplam sayısı 9,4 milyara çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, karayolu ulaşımı yaklaşık 8,74 milyar yolculukla en yoğun ulaşım türü olmayı sürdürdü. Demiryolu ile yapılan yolculuk sayısı 538 milyon olurken, hava ulaşımı 94,39 milyon yolcuya hizmet verdi ve su yolları 35,95 milyon yolculuk kaydetti.

Kaynak: Xinhua
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD beklenen hamleyi yaptı
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı

Devlet yetkililerinin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD beklenen hamleyi yaptı
Mamdani New York'a 'LGBTQIA+ İşleri Ofisi' kurdu! Başına trans kadın getirdi

New York'un Müslüman belediye başkanı LGBT ofisi kurdu
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı