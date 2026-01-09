Haberler

Çin'de Tüfe Aralık 2025'te Yüzde 0,8 Arttı

Güncelleme:
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, Aralık 2025'te tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artarken, çekirdek TÜFE yüzde 1,2 yükseldi. Üretici fiyat endeksi ise yüzde 1,9 düştü.

BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Aralık 2025'te enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre, gıda ve enerji fiyatlarını düşerek hesaplanan çekirdek TÜFE ise geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında artış kaydetti.

Verilere göre TÜFE 2025 yılında bir önceki yıla göre sabit kaldı.

TÜFE, aylık bazda ise kasımdaki yüzde 0,1'lik düşüşün ardından aralıkta yüzde 0,2 yükseldi.

Ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise kasımdaki yüzde 2,2'lik düşüşe kıyasla daralarak, aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 düşüş gösterdi. ÜFE, 2025'in tamamında ise yüzde 2,6 oranında düştü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
