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Albüm: Çin'de Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Santralleri Yüksek Sıcaklık Dönemi Öncesi Bakıma Alındı

Albüm: Çin'de Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Santralleri Yüksek Sıcaklık Dönemi Öncesi Bakıma Alındı
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Çin'in Jiangsu eyaletindeki Rudong'da bulunan iki açık deniz rüzgar enerjisi santralinde, yüksek sıcaklık döneminde güvenli enerji arzı için türbin ve trafo merkezlerinin bakımı yapıldı. Santrallerin toplam elektrik üretimi 2026'nın ilk beş ayında 880 milyon kilovat-saate ulaştı.

RUDONG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Rudong'da yer alan iki açık deniz rüzgar enerjisi santralinde, yaklaşan yüksek sıcaklık döneminde istikrarlı ve güvenli enerji arzı sağlamak amacıyla türbinler ve yükseltici trafo merkezlerinin bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Aralık 2021'de faaliyete geçen iki rüzgar santralinin toplam elektrik üretim kapasitesi 2026'nın ocak-mayıs döneminde 880 milyon kilovat-saate ulaşırken, toplam elektrik üretimi ise 10,26 milyar kilovat-saat olarak kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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