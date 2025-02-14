Çin'de 5G Cep Telefonu Sevkiyatları Yüzde 22,1 Arttı

BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin'in cep telefonu sevkiyatları Aralık 2024'te yıllık yüzde 22,1 artışla yaklaşık 34,53 milyon adede ulaştı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na bağlı bir araştırma enstitüsü olan Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre, aralık ayı sevkiyatlarında yıllık yüzde 25,8'lik bir artış kaydedilerek 30,43 milyon adede ulaşıldı. Aralık ayı toplam sevkiyatların yüzde 88,1'ini ise 5G cep telefonları oluşturdu.

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi verilerine göre, 2024 yılında toplam cep telefonu sevkiyatı yıllık yüzde 8,7 artışla 314 milyon adede ulaşırken, bunun 272 milyon adedini yıllık yüzde 13,4 artış gösteren 5G cep telefonları oluşturdu.

Verilere göre, 5G cep telefonu sevkiyatları geçen yıl cep telefonu pazarında en büyük payı aldı.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın geçen ay açıkladığı verilere göre, Çin'deki 5G cep telefonu kullanıcılarının sayısı 1 milyarı aşarak nüfusta yaygınlık oranı yüzde 71'i geçti. 5G baz istasyonlarının sayısı ise 4,25 milyona ulaştı.