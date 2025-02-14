TÜSİAD Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
Erdoğan'dan 'Kabine'de değişiklik olacak mı?' sorusuna çarpıcı yanıt

Kabine'de değişiklik olacak mı? Erdoğan futbol tabiriyle yanıt verdi
Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?' sorusuna yanıt

Erdoğan'dan "İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?" sorusuna yanıt

Çin'de 5G Cep Telefonu Sevkiyatları Yüzde 22,1 Arttı

Çin'de 5G Cep Telefonu Sevkiyatları Yüzde 22,1 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, cep telefonu sevkiyatlarında 2024'te yıllık yüzde 22,1 artış ile 34,53 milyon adede ulaştı. Aralık 2024 verilerine göre, 5G telefonlar toplam sevkiyatların yüzde 88,1'ini oluşturdu. 5G kullanıcı sayısı 1 milyarı aşarken, baz istasyonu sayısı 4,25 milyona ulaştı.

BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin'in cep telefonu sevkiyatları Aralık 2024'te yıllık yüzde 22,1 artışla yaklaşık 34,53 milyon adede ulaştı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na bağlı bir araştırma enstitüsü olan Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre, aralık ayı sevkiyatlarında yıllık yüzde 25,8'lik bir artış kaydedilerek 30,43 milyon adede ulaşıldı. Aralık ayı toplam sevkiyatların yüzde 88,1'ini ise 5G cep telefonları oluşturdu.

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi verilerine göre, 2024 yılında toplam cep telefonu sevkiyatı yıllık yüzde 8,7 artışla 314 milyon adede ulaşırken, bunun 272 milyon adedini yıllık yüzde 13,4 artış gösteren 5G cep telefonları oluşturdu.

Verilere göre, 5G cep telefonu sevkiyatları geçen yıl cep telefonu pazarında en büyük payı aldı.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın geçen ay açıkladığı verilere göre, Çin'deki 5G cep telefonu kullanıcılarının sayısı 1 milyarı aşarak nüfusta yaygınlık oranı yüzde 71'i geçti. 5G baz istasyonlarının sayısı ise 4,25 milyona ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
img

Yanlış kadını öpünce sinirler gerildi
img

Emekli ve asgari ücretliyi isyan ettiren adisyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
ABD, ülkede hızla ayılan kuş gribi nedeniyle Türkiye'den 15 bin ton yumurta alacak

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.