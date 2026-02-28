Haberler

Çin'de 2025'te Günlük Ortalama 26.000 Yeni İşletme Kuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de 2025 yılında günde ortalama 26.000 yeni işletme kuruldu. Yıl boyunca ülke genelinde toplam 25,74 milyon yeni işletme faaliyete geçti. Yabancı sermayeli şirketler ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki yatırımlar dikkat çekti.

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'de 2025 yılında günde ortalama 26.000 yeni işletme kuruldu.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun cumartesi günü açıkladığı verilere göre, yıl boyunca ülke genelinde toplam 25,74 milyon yeni işletme faaliyete geçti.

Verilere göre, Çin'de 2025'te yeni kurulan yabancı sermayeli şirketlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artarak 70.392'ye ulaştı.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi üyesi ülkelerden yatırımcılar, belirli serbest limanlar üzerinden yapılan yatırımlar da dahil olmak üzere, Çin'de 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 14,7 artışla 19.756 işletme kurdu. Bu dönemde doğrudan yatırımlar ise yüzde 1,9 artarak 116,8 milyar yuana (yaklaşık 16,87 milyar ABD doları) ulaştı.

Kaynak: Xinhua
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda Turan'a cevap

''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda'ya cevap
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kendi sahasında ağır yaralı

Fener maçı sonrası sahasında rezil oldu!
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı

İsrail, görüntüleri paylaştı: İki saniye sonrası cehennem