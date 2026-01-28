Haberler

Çin, İnovasyon ve İmalata Destek İçin 2025'te 400 Milyar Doları Aşan Vergi ve Harç İndirimi Yaptı

Çin, İnovasyon ve İmalata Destek İçin 2025'te 400 Milyar Doları Aşan Vergi ve Harç İndirimi Yaptı
Güncelleme:
Çin'de bilimsel ve teknolojik inovasyon ile imalatı desteklemek amacıyla uygulanan vergi indirimleri ve iadeleri 2025'te toplamda 2,8 trilyon yuanı geçerek ekonomik büyümeye önemli katkı sağladı. Devlet Vergi İdaresi, bu teşviklerin kaliteli yeni üretici güçlerin gelişimini kolaylaştırdığını belirtti.

BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'de bilimsel ve teknolojik inovasyon ve imalatı desteklemek üzere uygulamaya konulan vergi ve harç indirimleri ile vergi iadeleri 2025 yılında 2,8 trilyon yuanı (yaklaşık 401,4 milyar ABD doları) aştı.

Devlet Vergi İdaresi Başkanı Hu Jinglin çarşamba günü ulusal vergi çalışma konferansında yaptığı konuşmada, söz konusu teşviklerin, kaliteli yeni üretici güçlerin gelişimini büyük ölçüde kolaylaştırdığını söyledi.

Konferansta açıklanan verilere göre, istikrarlı ekonomik büyümenin ve diğer olumlu faktörlerin etkisiyle ülkenin toplam vergi ve harç geliri 2025'te 33,1 trilyon yuana ulaştı. Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası da 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 büyüyerek yıllık hedefi tutturdu.

Detaylara bakıldığında ise vergi gelirlerinin, ihracat vergisi iadeleri öncesinde bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artışla 17,8 trilyon yuana ulaştığı belirtildi. Sosyal sigorta primleri bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 9,1 trilyon yuan'a yükseldi. Vergi dışı gelirler ise toplam 5,6 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua
500

